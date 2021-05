U&D, la tronista Samantha Curcio operata alla testa: le sue attuali condizioni

L'ormai ex tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio ha annunciato sul suo profilo social di essersi sottoposta ad un intervento alla testa

Samantha Curcio, nel corso della giornata di venerdì 28 maggio 2021, ha annunciato attraverso delle Instagram Stories pubblicate sul suo profilo social, di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa. L’ormai ex tronista di Uomini e Donne, ha poi rassicurato i fans in merito alle sue attuali condizioni di salute.

Samantha Curcio operata alla testa: la smentita di un intervento al cuore

Samantha Curcio ha da poche settimane concluso il suo percorso di tronista a Uomini e Donne. Nella giornata del 28 maggio, Samantha, attraverso il suo profilo Instagram, ha deciso di fare chiarezza in merito ad una fake news circolata in questi giorni, secondo la quale si sarebbe dovuta sottoporre ad un intervento al cuore. La notizia falsa era stata diffusa dopo che la Curcio avrebbe annunciato, qualche giorno fa, di essersi sottoposta ad un elettrocardiogramma.

Samantha Curcio: l’operazione alla testa e il racconto della tronista

A raccontare cosa di fatto le è realmente accaduto, è stata la stessa Samantha Curcio, che attraverso delle Stories pubblicate su Instagram, il 28 maggio 2021, ha spiegato ai suoi fans di essersi sottoposta ad un intervento alla testa. Ecco le sue parole:

“Comunicazione ufficiale! Non sono stata operata al cuore, come hanno scritto, mi sono solo tolta tre cisti in testa e quindi ho tre punti”.

Samantha Curcio: le sue attuali condizioni di salute

La Curcio, sempre attraverso Instagram Stories, ha rassicurato i suoi followers, in merito alle sue attuali condizioni di salute, ecco cosa ha detto:

“Sto bene ragazzi, grazie. Sto solo, forse per l’anestesia, nervosa, esaurita, non riesco a dormire. Dormo male. Sono molto nervosa per l’anestesia, però sto benissimo, bene”.

E in un’altra storia pubblicata prima di quest’ultima, sempre nella stessa giornata, la Curcio aveva scritto:

“Ragazzi sto bene, è andato tutto bene. Ho solo bisogno di riposare per cui oggi sarò un po’meno stupida e presente del solito. Grazie dei messaggi, fa strano vedere che tanti si preoccupino per me. Grazie, grazie, grazie”.

A riaccompagnare a casa e a sostenere Samantha dopo l’intervento è stato il fidanzato, scelto all’interno del dating show di Maria De Filippi, Alessio Cenniccola. La loro unione appare sempre più solida e la relazione sembra procedere a gonfie vele. In questo delicato momento per la tronista, Alessio si prenderà dunque cura di lei.