U&D, Maria Tona sull’abbandono del programma: “Ci sono dei motivi”

In una recente intervista a "PiùDonna.it", l'ex dama del trono over di U&D, Maria Tona, ha parlato delle motivazioni per cui ha lasciato il programma

In una recente intervista rilasciata al portale “Piùdonna.it“, Maria Tona, l’ormai ex dama del trono over di “Uomini e Donne“, il seguitissimo programma di Maria De Filippi, ha fatto alcune importanti dichiarazioni in merito alle motivazioni che l’avrebbero spinta ad abbandonare il parterre del noto programma di canale 5.

Maria Tona e l’abbandono di U&D: la preoccupazione dei telespettatori

Sono stati moltissimi i telespettatori del programma “Uomini e Donne“, condotto dalla celeberrima Maria De Filippi, che in queste settimane si sono chiesti sul web, quale potesse essere la causa dell’improvvisa scomparsa dal parterre del trono over, di una delle protagoniste forse più contestate del programma, ma che nel tempo ha contribuito ad alimentare numerose dinamiche all’interno della trasmissione, ossia Maria Tona.

Maria Tona e l’abbandono di U&D: le motivazioni

A parlare delle motivazioni che l’hanno spinta a lasciare il programma, senza alcun preavviso pubblico, è stata proprio la diretta interessata, Maria Tona, che in una recente intervista rilasciata al sito web “Piùdonna.it“, ha parlato proprio della questione, esprimendosi così a riguardo:

“Questa è una delle domande a cui ancora non ho risposto, ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale nè banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo. Di vero lì dentro tra gli uomini del parterre, ho fatto fatica a riconoscere qualcuno”.

Dunque sembrerebbe che le motivazioni dell’abbandono di Maria Tona da “Uomini e Donne” siano da attribuire ai frequenti scontri con gli opinionisti del noto programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che più volte nel corso delle varie puntate dal dating show hanno messo in dubbio la credibilità della dama del trono over, accusandola di essere lì solo per guadagnare visibilità.

Al momento però queste sono solo supposizioni, la Dama di Uomini e Donne infatti, ha dichiarato a “Piùdonna.it” di non poter rivelare fino in fondo le vere motivazioni dell’abbandono del programma al momento e che le potrà svelare solo al termine della messa in onda del programma, prevista per fine maggio.

Maria Tona sull’abbandono di U&D: la risposta alle accuse degli opinionisti

Nel corso dell’intervista a “Piùdonna.it“, Maria Tona ha risposto ad una domanda in merito alle accuse che le sono state rivolte numerose volte, quando si è trovata al centro del noto studio televisivo, in relazione alla sua voglia di apparire e al suo mirare esclusivamente alla visibilità televisiva. Ecco le sue dichiarazioni: