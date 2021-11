U&D, Raffaella Mennoia rivela un interessante retroscena su Tina e Gemma

La redattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, intervistata dal settimanale "Nuovo" ha rivelato un particolare retroscena su Tina e Gemma

Da sempre molti telespettatori di Uomini e Donne sui social tendono ad insinuare che alcuni siparietti tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani siano studiati a tavolino dalla redazione per collezionare picchi d’ascolto, a fare alcune precisazioni sulla questione c’ha pensato Raffaella Mennoia.

U&D, Raffaella Mennoia parla del rapporto di Tina e Gemma dietro le quinte

Raffaella Mennoia, redattrice e da sempre colonna portante del noto programma Uomini e Donne, intervistata dal settimanale Nuovo, ha raccontato un particolare e interessante retroscena che riguarda Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Il fatto che tra le due donne non scorra affatto buon sangue è ormai assodato, ogni anno e in ogni edizione del programma, i telespettatori sono soliti assistere a battibecchi, violenti liti e frequenti discussioni tra la Galgani e la Cipollari, talvolta talmente tanto frequenti e accese da portare il pubblico da casa a credere che questi siparietti siano studiati dalla redazione e messi abilmente in atto dalle due.

U&D, Raffaella Mennoia svela un retroscena su Tina e Gemma

A porre fine in modo definitivo alle insinuazioni che aleggiano sulla redazione di Uomini e Donne e che riguardano il burrascoso rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, c’ha pensato Raffaella Mennoia, che al settimanale Nuovo ha rivelato un particolare retroscena inedito:

“Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma”.

U&D, Raffaella Mennoia parla di Maria De Filippi e del rapporto tra Tina e Gemma

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la bella Raffaella Mennoia ha parlato anche della conduttrice di Uomini e Donne, ossia di Maria De Filippi, spendendo solo parole di apprezzamento per il suo operato definito molto “materno” e per il modo con cui si relaziona da sempre con i suoi collaboratori.

A proposito del rapporto tra Tina e Gemma e il ruolo di Maria De Filippi nella questione, la Mennoia ha aggiunto: