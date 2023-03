Ubriaca al volante, sbanda con l'auto e travolge due segnali stradali

Donna ubriaca al volante sbanda con la sua automobile sul marciapiede. Denunciata dalla polizia locale

Ubriaca al volante perde il controllo dell’auto

L’incidente è avvenuto il 14 marzo intorno alle 16:00. Sul luogo è intervenuta la polizia locale dei Castelli.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso e hanno visionato le telecamere di sorveglianza comunale. Dalle indagini è emerso che la donna del ’79, residente a Sovizzo, ha perso il controllo della sua auto, una Nissan Micra.

Semina paura tra i passanti

La donna ha invaso il marciapiede di piazza San Paolo con la vettura e ha travolto due segnali stradali che sono stati appiattiti dall’auto. La corsa in auto è proseguita per diversi metri provocando paura nei passanti.

La donna alla guida della Nissan è stata sottoposta all’alcol test. I risultati delle analisi hanno stabilito che il livello di alcol nel sangue della donna superava di molto i limiti del consentito.

Denunciata alla Repubblica di Vicenza

La conducente dell’auto è stata denunciata alla procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. Alla donna, inoltre, è stata sospesa la patente di guida e le è stato ritirato il mezzo per 180 giorni.

