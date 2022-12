Surreale incidente stradale a Roma dove un uomo che si era messo decisamente ubriaco alla guida finisce con l’auto nella fontana.

I media spiegano che un 32enne di Fiumicino perde il controllo della vettura e si fionda nella vasca dell’Eur a Roma. La fontana in questione, molto nota in città, si trova nei pressi di Colosseo Quadrato. Il sinistro è accaduto all’alba del 4 dicembre lungo viale della Civiltà del Lavoro.

Ubriaco alla guida finisce nella fontana

Dopo la segnalazione sono accorse a razzo sul posto le pattuglie degli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.

L’uomo, che non aveva riportato ferite serie in quel “volo-tuffo”, è stato sottoposto al test alcolemico ed è risultato positivo “ben oltre i limiti consentiti”.

Con il 32enne altre tre persone illese

E in auto non era solo; con lui, anch’esse illese per fortuna, c’erano altre tre persone. A quel punto gli agenti intervenuti hanno sequestrato la vettura. Dopo l’atto che prelude la confisca sulla scorta di una precisa normativa su condotta e condizioni alle guida il veicolo è stato rimosso con operazioni durate fino a dopo le 8.00 dallo specchio d’acqua a due passi da Piazza Civiltà del Lavoro.