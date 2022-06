Milano, 17 giu. (askanews) – Un video ambientato anche questa volta in un universo altro, un non-luogo al di fuori del tempo e dello spazio, in cui Dargen D’Amico si muove disinvolto. Il nuovo singolo “Ubriaco di te” è accompagnato da immagini che richiamano un contesto onirico, di cui a stento si riesce a distinguere ciò che è reale e cosa è invece fittizio, in cui sembra che tutto possa accadere.

Ups Musica di una trentina di secondi