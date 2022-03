Ubriaco fa un incidente e se la prende con i carabinieri perché non sono brianzoli

Un uomo ubriaco fa un incidente in moto a Giussano e se la prende con i carabinieri perché non parlano in brianzolo: per lui una tripla denuncia

Ha dell’incredibile quello che è successo a Giussano, nei pressi di Monza, in Lombardia. Un uomo si mette alla guida della sua moto da ubriaco e cade dopo aver perso il controllo del mezzo, viene soccorso dai carabinieri ma si infuria con loro.

Il motivo? I carabinieri non parlavano brianzolo.

Giussano, uomo ubriaco alla guida di una moto cade davanti ad un locale

L’uomo si è messo alla guida della sua KTM Duke 390, completamente ubriaco, lungo via Pola, a Giussano. Dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere finito a terra davanti ad un locale, l’uomo è stato soccorso da carabinieri. Il 37enne, apparso sin da subito in uno stato di evidente alterazione, ha inziato ad inveire contro i militari dell’Arma in quanto non erano brianzoli.

I carabinieri spiegano in una nota: “L’uomo proferiva frasi sconnesse e prive di senso con alterazione nel tono della voce, alito fortemente vinoso e aveva evidenti difficoltà a rimanere in piedi.”

La tripla denuncia e i precedenti penali

Il 37enne aveva dei precedenti penali per spaccio di droghe e non era nemmeno nuovo ad episodi di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Una volta arrivato in ospedale per fare gli accertamenti e curare le escoriazioni, l’uomo ha provato a sottrarsi ai test e ha continuato a rivolgere insulti razziali ai carabinieri: “Non siete brianzoli: qui siamo in Brianza e si parla solo brianzolo.

Tornate da dove venite: rubate lo stipendio allo Stato.” Il motociclista dovrà rispondere ora di una tripla denuncia: una per interruzione di pubblico servizio, un’altra per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e un’altra ancora per guida in stato d’ebbrezza e per il rifiuto di sottoporsi ai test alcolemici.