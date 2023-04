Ubriaco si schianta contro un pullmino per bimbi con disabilità: denunciato ...

Terribile incidente in via Giacomo Leopardi a Erba, dove un uomo alla guida di un’automobile ha perso il controllo del suo mezzo fino a invadere la corsia di marcia opposta e a schiantarsi contro un pullmino per bimbi con disabilità.

Auto contromano si schianta contro un pullmino per bimbi con disabilità

Il 40enne era alla guida della sua Golf quando ha invaso la corsia di marcia opposta e si è scontrato contro un pullmino della Sos che in quel momento stava trasportando bimbi con disabilità. L’uomo, forse spaventatoper quanto successo, è sceso dalla macchina e fuggire a piedi, andando a nascondersi dietro ad un cespuglio.

Denunciato a piede libero 40enne ubriaco

Ed è proprio dietro alle foglie di quel cespuglio che i poliziotti hanno ritrovato l’uomo che aveva causato il tamponamento. Gli agenti hanno effettuato l’alcoltest sul 40enne che ha dato un risultato eloquente. L’uomo aveva superato di ben cinque volte il limite consentito di alcol per potersi mettere alla guida. Fortunatamente, nonostante tutti e due i mezzi coinvolti siano andati distrutti, sia i bambini a bordo del pullmino con il conducente, sia il 40enne sono usciti illesi dal sinistro. L’uomo è stato denunciato.