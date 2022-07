Ucb Italia in Federated Innovation @Mind

Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) – Ucb Pharma Italia entra in Federated Innovation @Mind, un nuovo modello che aggrega entità pubbliche e private che, beneficiando dell'ecosistema Mind (Milano Innovation District), sviluppano progetti di innovazione nei campi 'Future of Health' e 'City of the Future'.

Lo annuncia in una nota l'azienda farmaceutica, precisando che, rispetto alle 11 aree tematiche in cui sono raggruppate le aziende di Federated Innovation @Mind, Ucb Pharma Italia rientra nella Life Sciences & Healthcare per lavorare con il proprio team di Ricerca e Innovazione allo sviluppo di idee cross-tech, favorendo una proficua contaminazione tra i diversi player che avranno interesse a lavorare all'interno del settore di appartenenza.

Federated Innovation @Mind, che oggi riunisce 37 aziende partner – ricorda Ucb – è un modello unico che punta a generare iniziative di ricerca e innovazione e favorire il trasferimento tecnologico su una piattaforma aperta alla collaborazione di tutti: imprese, università, start-up, investitori e talenti.

Fanno parte della realtà aziende che vanno dalla Greentech & Circular Economy, all'Urban Digital Tech, dall'Agrifood Tech all'Energy a Construction Tech. Il modello, nel rispetto delle normative antitrust, intende andare oltre l'open innovation classica, con una struttura legale a tutela della proprietà intellettuale, che consente di raccogliere nuove idee e progetti, sviluppandoli in modo rapido e lineare con modalità operative e procedure predefinite, per metterle a disposizione di tutti, ponendosi così come sviluppatore di innovazione.

Ogni progetto è chiamato a rispondere alle priorità e alle sfide strategiche specifiche. Dopo una fase di sperimentazione, ne segue una di competizione che vede ogni azienda o gruppo di aziende collaborare per sviluppare progetti innovativi.

Il cluster Life Sciences & Healthcare, grazie alle nuove tecnologie, mira alla creazione di un sistema di servizi studiati per il benessere dei cittadini e allo sviluppo di un modello sanitario innovativo e personalizzato in grado di aiutare le persone a vivere una vita più lunga e più sana.

Le aziende che appartengono allo stesso settore merceologico sono invitate a cooperare con i propri competitor, nel pieno rispetto delle norme della concorrenza, e con aziende meno strutturate e più giovani, così come sono favorite le progettualità proposte da aree tematiche differenti, con l'obiettivo di moltiplicare le occasioni di sviluppo tecnologico e di accelerazione dei processi innovativi.

Nato nel febbraio del 2021, Federated Innovation @Mind è promosso da Lendlease, società di real estate, leader nella rigenerazione delle aree urbane, in qualità di responsabile della progettazione e dello sviluppo privato di Mind, con il contributo di Cariplo Factory come soggetto catalizzatore. Le aziende che diventano partner di Federated Innovation @Mind creano una vera e propria community di innovatori, anche grazie alla presenza di ricercatori, studenti e clinici dell'università Statale di Milano, dell'Irccs Galeazzi e della Fondazione Human Technopole.

"Siamo molto soddisfatti di essere entrati a far parte di Federated innovation @Mind – ha dichiarato Federico Chinni, amministratore delegato di Ucb Pharma Italia – un progetto ambizioso e sfidante che si pone l'obiettivo di sviluppare innovazione trasversale in molti settori industriali sulla base del principio 'Collaborate to Compete' tra le diverse aziende che ne prendono parte. Ucb Pharma da sempre si pone l'obiettivo di promuovere modelli di innovazione nell'ambito delle scienze per la vita, e siamo convinti che questo sia il contesto ideale per realizzare il modello delle città del futuro che intende trovare soluzioni alle sfide dai grandi cambiamenti in atto nel mondo intero".