Uccide la fidanzata 15enne a colpi di pistola davanti agli occhi del fratellino

Un ragazzo di 16 anni ha ucciso la fidanzata di 15 anni davanti al fratellino più piccolo di lei. I fatti sono avvenuti in Colorado, dopo che la giovane aveva espresso la volontà di lasciarlo.

Un ragazzo di 16 anni ha ucciso la fidanzata di 15 anni davanti al fratello più piccolo di lei, dopo che la giovane aveva deciso di lasciarlo. La tragedia è avvenuta in Colorado. Jovanni Sirio-Cardona è andato a processo per direttissima per l’omicidio della 15enne Lily Silva-Lopez. I pubblici ministeri ritengono che il giovane abbia “mantenuto la promessa fatta alla ragazza” quando lei, 4 settimane prima, aveva cercato di porre fine alla loro relazione, che durava da sei mesi. Il giovane è stato sorpreso dalle telecamere un mese dopo mentre correva lungo la ciclabile verso casa di Lily, a Greeley, sobborgo di Denver, prima di entrare dalla finestra della camera da letto della giovane. Lily ha avuto solo il tempo di urlare al fratello 13enne di scappare per salvarsi la vita, pochi secondi prima degli spari.

Uccide la fidanzata 15enne: la relazione burrascosa

La violenza era continua all’interno della relazione tra i due giovanissimi. Jovanni Sirio-Cardona avrebbe messo la canna di una pistola nella bocca di Lily un mese fa, quando lei gli aveva detto che voleva lasciarlo. Il giovane era già stato avvistato vicino casa di Lily due giorni prima dell’omicidio. “Le piaceva fare shopping, vestirsi, truccarsi e ballare. Amava mangiare. Le enchiladas erano il suo piatto preferito. Era amorevole e premurosa” hanno dichiarato alcuni membri della famiglia. Il 16enne è accusato di omicidio di primo grado, omicidio di secondo grado, furto con scasso, rapina aggravata e possesso minorile di una pistola. Un giudice ha fissato la sua cauzione in due milioni di dollari.