Uccide il padre a coltellate davanti alla madre e alla sorella al culmine di una lite

Uomo di 47 anni uccide il padre a coltellate davanti alla madre e alla sorella: la tragedia si è consumata a Genova.

Uccide il padre a coltellate al culmine di una lite e lo fa davanti alla madre e alla sorella. Il tragico episodio è avvenuto a Genova, nel pomeriggio dello scorso 9 ottobre, intorno alle 19, presso l’abitazione di famiglia. Il presunto autore del parricidio risponde al nome di Claudio Evangelista (47 anni); l’uomo soffrirebbe di problemi psichici.

Il litigio sembrerebbe essere iniziato per futili motivi.

La famiglia vive per la precisione sulle alture di Genova Prà, in via Novella. Claudio Evangelista pare sia già seguito dagli specialisti del Centro di Salute Mentale Voltri dell’Asl 3 genovese. La vittima è invece il signor Francesco Evangelista (77 anni). L’uomo avrebbe ricevuto diversi fendenti, tra cui uno al cuore, che si è rivelato fatale per l’anziano.

Uccide il padre a coltellate: inutili i soccorsi

Giunti sul posto i soccorsi del personale del 118 con automedica e ambulanza. Tuttavia, i tentativi di salvare Francesco Evangelista si sono rivelati inutili. I sanitari hanno provato a rianimare il 77enne, ma non è stato possibile fare altro che confermare il decesso dell’uomo.

Fermato il presunto omicida

Claudio Evangelista, l’uomo che sarebbe responsabile dell’omicidio del padre Francesco, è stato invece fermato dagli agenti delle volanti della polizia di stato.

Come precisa FanPage, l’uomo non si era allontanato da casa. Presenti sul luogo, inoltre, gli agenti della squadra mobile sezione omicidi per gli opportuni accertamenti del caso.