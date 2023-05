Uccide il parcheggiatore perché era abusivo: shock in Texas

Stati Uniti sotto shock per l’ennesimo omicidio dalla dinamica assurda e inspiegabile: a Houston, nello stato del Texas, un parcheggiatore è stato ucciso da un uomo dopo che quest’ultimo ha scoperto che era ‘abusivo’.

Uccide il parcheggiatore perché ‘abusivo’: “Credevo fosse autorizzato. Ho speso 40 dollari per quel posto auto“

Il fatto è accaduto all’esterno di un ristorante della ben nota città del Sud degli USA. Il ragazzo con ogni probabilità aveva pagato il parcheggiatore presente sul posto affinché custodisse la sua vettura. Poco dopo, appena scoperto che non si trattava di un membro dello staff del ristorante, è uscito fuori dal locale e l’ha ucciso con un colpo d’arma da fuoco.

La polizia è stata immediatamente allertata, avviando le indagini. Il giovane non è riuscito a nascondersi a lungo: s’è consegnato lui stesso alle forze dell’ordine raccontando di aver sborsato ben 40 dollari per quel posto auto, scoprendo in seguito che non si trattava di un parcheggio autorizzato.

Per il parcheggiatore non c’è stato nulla da fare: trasportato in ospedale, è morto poco dopo, inoltre un commesso di una tabaccheria, testimone sul posto, aveva notato il 29enne estrarre una pistola e inseguire l’uomo. Adesso il killer è in carcere con l’accusa di omicidio.