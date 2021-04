Uccide il vicino di casa e minaccia la fidanzata incinta con una balestra

Un delitto efferato a colpi di balestra. Il vicino di casa entra e colpisce a morte un uomo. La compagna della vittima è salva.

Un uomo uccide il vicino di casa e minaccia la compagna incinta. Il delitto è avvenuto nello Yorkshire, contea del Regno Unito. L’autore dell’omicidio ha massacrato un uomo dopo essere entrato nella sua abitazione: ha sfruttato l’apertura della finestra per accedere nell’appartamento di una coppia.

Uccide il vicino di casa

La compagna dell’uomo si chiama Laura e ha raccontato ad alcuni quotidiani britannici quanto accaduto. “Mi ha colpito alla testa e poi ha preso una freccia cercando di tagliarlmi la gola”. L’autore del delitto, infatti, è giunto sul posto armato di balestra: per fortuna Laura Sugden si è salvata. “Ho vissuto degli attimi terrificanti – dichiara Laura – devo però essere forte e lo farò per mia figlia.

Vedere la morte di Shane davanti ai miei occhi è stato terrificante”.

Uccide il vicino, salva la compagna

Il killer si chiama Anthony Lawrence ed è riuscito a scavalcare una finestra aperta, proprio nella stanza dove la donna stava riposando. Laura è riuscita a scappare gridando al fidanzato Shane di non salire, ma il killer non gli ha lasciato scampo. Lawrence è stato trovato senza vita dopo cinque giorni di continue ricerche da parte della polizia.

La donna ha raccontato al Mirror quei terribili momenti, ma ha parlato anche dalla piccola Ella. “Ha il viso di Shane – commenta – e questo me lo fa sentire vicino ogni giorno. Avevo molta paura di andare avanti da sola, ma appena Ella è nata ho saputo cosa fare”.

Vicino di casa uccide, altri episodi

Un 82enne della Brianza spara cinque colpi di pistola contro il suo vicino di casa. Il 58enne imprenditore agricolo è morto in ospedale poco dopo. Dietro al delitto ci sarebbero dei vecchi dissapori dovuti all’utiilizzo della strada in comune per la spazzatura. La Beretta era detenuta legalmente dal pensionato, ma la sua fedina penale risulta immacolata, così come quella della vittima. Secondo quanto ricostruito dalle indagini vi sarebbero vecchi rancori legati all’uso comune di una strada che avrebbe creato dissapori negli anni precedenti.

Un bimbo di 5 anni è morto a causa di un colpo di pistola sparato nel giardino di casa, nella Carolina del Nord. Cannon Hinnant aveva solo 5 anni e stava giocando con la sua bicicletta nel giardino davanti alla sua abitazione quando un colpo di pistola lo ha ferito a morte.