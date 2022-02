Uccisa da un’auto contromano, il compagno: “Avremmo dovuto sposarci a marzo”

Hutu Parasheva, conosciuta da tutti come Paola, è rimasta uccisa in un terribile incidente con un'auto che viaggiava contromano

Hutu Parasheva, conosciuta da tutti come Paola, è rimasta uccisa in un terribile incidente con un’auto che viaggiava contromano.

Incidente sulla A4, un’auto contromano si schianta con la Renault di Paola

Hutu Parasheva, 56enne di origine romena, ma in Italia da oltre 10 anni, è rimasta uccisa dopo essere stata travolta da un’auto che viaggiava a forte velocità e contromano sulla A4 ad altezza Trieste.

Per Paola, che viaggiava a bordo della sua Renault Clio, non c’è stato nulla da fare.

Arrestato il guidatore dell’auto contromano

A bordo dell’auto che viaggiava contromano c’era Ales Gomolj, 49 di Capodistria. Il gip di Trieste Marco Casavecchia ha stabilito che l’uomo dovrà restare in carcere. L‘uomo è indagato per omicidio stradale.

L’intervista al compagno di Paola

Il compagno di Paola, intervistato da ‘Il Corriere della Sera’, ha raccontato quali erano i progetti futuri della coppia: “Veniva da me ogni fine settimana e per me era tutto, anche da un punto di vista pratico.

Con la Sla che mi ha colpito più o meno due anni fa, era diventata il mio punto di riferimento, la persona che mi aiutava a fare le cose che per una persona sono assolutamente normali ma che per me, invece, rappresentano una montagna da scalare: lavarmi il viso alla mattina, pulire la caffettiera, tenere ferma la tazza del latte, vestirmi. Avevamo intenzione di sposarci, la data sarebbe arrivata presto, il giorno di S.

Giuseppe, il 19 marzo. Avevamo anche programmato di spedire le partecipazioni alle nozze, lo avremo fatto il giorno di San Valentino. Adesso non c’è più nulla. Nulla.”