Uccisa dal padre a 16 anni: i funerali di Jessica Malaj

Si sono svolti nella chiesa del Divino Gesù Lavoratore i funerali della 16enne Jessica Malaj, uccisa dal padre Taulant con sei coltellate nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorso. L’omicidio è avvenuto a Torremaggiore (Foggia) presso l’abitazione in cui Jessica viveva assieme alla sua famiglia. Taulant avrebbe ucciso anche il vicino di casa Massimo De Santis e avrebbe avuto intenzione di fare lo stesso con la moglie Tefta se non fosse stato per Jessica che si è parata coraggiosamente davanti alla mamma per proteggerla. Anche mamma Tefta, seppur ferita, ha voluto dare un ultimo saluto alla sua Jessica. La donna, ricoverata presso il Policlinico di Foggia, ha avuto il permesso di abbandonare la struttura per qualche ora. Lo scorso sabato si sono celebrati invece i funerali del signor De Santis.

Jessica Malaj: i compagni di scuola presenti al funerale

Sono stati presenti in chiesa per dare l’ultimo saluto a Jessica gli studenti dei licei classico e scientifico di Torremaggiore. La vittima studiava al classico. I compagni di scuola hanno raccontato, tramite alcune dichiarazioni riportate da SkyTg24: “Era una ragazza solare, sempre sorridente, ci incontravamo nei corridoi della scuola ed era sempre allegra”.

Una ragazza gioiosa, con tanti sogni

Due amiche hanno ricordato Jessica così: “Aveva tanti sogni Jessica, era felice quando la sera ci incontravamo in pineta. Ed ora il padre le ha portato via la gioia…”.