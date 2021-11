Uccise due persone durante cortei a Kenosha: assolto. Proteste

Milano, 20 nov. (askanews) – Negli Stati Uniti proteste e manifestazioni dopo il controverso verdetto del tirbunale di Kenosha che ha dichiarato non colpevole di omicidio volontario Kyle Rittenhouse il ragazzo che a 17 anni ha ucciso con un fucile d’assalto due persone e ferito una terza mentre protestavano per la brutalità della polizia nella cittadina del Wisconsin, a giugno 2020. La sua reazione è stata considerata legittima difesa dopo un processo divisivo in cui la questione razziale è stata considerata centrale per il verdetto.

“Io voglio che la città di Kenosha sappia che non ci fermeremo – dice Hannah Gittings, fidanzata di una delle vittime – nessuno qua smetterà di mostrare i difetti del sistema. Non sono sorpresa dal verdetto ma sono devastata”

Le due persone uccise Kittenhouse, che all’epoca aveva 17 anni si chiamavano Joseph Rosenbaum, 36 anni e Anthony Huber, 26.