Uccise il cognato di cui concupiva la figlia, arrestato: cold case risolto dopo 23 anni

Uccise in maniera orribile il cognato che lo teneva d’occhio perché concupiva la figlia, il 69enne di Trapani Antonio Adamo è stato arrestato dai carabinieri ed un cold case è stato risolto dopo 23 anni. I militari lo hanno prelevato per l’orribile omicidio di Benedetto Ganci avvenuto il 5 novembre del 1998 nelle campagne della frazione siciliana di Fulgatore.

Ad emettere il provvedimento il gip di Trapani su richiesta della Procura che aveva riperto le indagini l’anno scorso. Questo era accaduto quando una figlia della vittima si era rivolta ai Carabinieri di Salemi: la donna aveva sospetti seri sull’autore di quel crimine che fu orrendo per modalità.

Erano partite le intercettazioni e le assunzioni a sommarie informazioni della famiglia e ne era emerso un quadro probatorio e storico rilevante e sordido.

In pratica Adamo aveva ravvisato nel cognato una sorta di allarme per l’attenzione morbosa che lui aveva nei confronti delle sue figlie, le nipoti in pratica, e dopo aver subito una filippica minacciosa di Ganci avrebbe deciso di risolvere la faccenda togliendolo dal novero dei viventi.

In buona ed orribile sostanza la vittima sarebbe quindi stata considerata “un ostacolo ai desideri sessuali nutriti dall’indagato nei confronti, in particolar modo, di una nipote, all’epoca minorenne“.