Uccise il pedofilo che aveva violentato i figli, oggi loro la ringraziano, nel Regno Unito e nel 2014 Sarah Sands sferrò otto coltellate all’uomo ed era andata in carcere per 7 anni e mezzo, oggi lei ha cambiato nome e si chiama Robin Moult ma i figli hanno rinunciato a conservare l’anonimato ed alla Bbc hanno voluto ringraziarla.

L’aggressore dei suoi figli venne arrestato dalla polizia e condannato in tribunale ma a Sarah non era bastato: otto coltellate al 77enne vicino di casa Michael Pleasted e per lei arrivò una pena di costato 7 anni e mezzo di galera. Ma cosa dicono i figli di sarah? “Ci ha permesso di vivere più sicuri”. A parlare il primogenito Bradley, che all’epoca aveva 12 anni, con lui anche i gemelli più giovani Alfie e Reece.

“Non ha rallentato gli incubi. Ma ci ha dato un senso di sicurezza perché non dovevi camminare per strada pensando che sarebbe arrivato da dietro l’angolo“. E Bradley ha chiosato: “Viveva letteralmente dall’altra parte della strada rispetto a noi ed è stato un vero sollievo sapere che fosse morto”.