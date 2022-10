Antonino Borgia aveva ucciso l'amante incinta, Ana Maria Lacramioara Di Piazza. La sua condanna all'ergastolo è stata cancellata.

Antonino Borgia era stato condannato all’ergastolo per aver ucciso l’amante incinta, Ana Maria Lacarmioara Di Piazza. La sua condanna è stata revocata, perché per i giudici di appello non ci fu premeditazione e crudeltà.

Uccise l’amante incinta a coltellate, cancellato l’ergastolo: “Fu delitto d’impeto”

In appello è stato revocato l’ergastolo per Antonino Borgia, imprenditore di Partinico che ha ucciso a coltellate l’amante incinta, Ana Maria Lacramioara Di Piazza, il 22 novembre 2019. La prima sezione della corte d’assise d’appello di Palermo ha inflitto 19 anni e 4 mesi per omicidio volontario, premeditato e aggravato da futili motivi e per occultamento di cadavere. Gli era stato contestato anche il procurato aborto. I giudici d’appello non hanno riconosciuto le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e della crudeltà.

Il suo legale aveva spiegato che il delitto era stato d’impeto, a seguito di una lite ripresa dalle telecamere. Secondo le immagini l’uomo aveva picchiato la donna ma per i giudici di secondo grado non è stata un’azione premeditata. Dopo il delitto l’uomo, sposato e padre di due figli, era andato dal barbiere e anche dal commissariato per una questione burocratica.

Le parole della mamma della vittima

“Mi dica lei cos’è l’atrocità. Se mia figlia non è stata uccisa con violenza e atrocità. Come è possibile che un delitto così efferato venga punito con una pena che non dà giustizia a mia figlia. Non volevo vendetta. Volevo solo giustizia. Ma questa sentenza d’appello non fa giustizia” ha dichiarato la madre della vittima, che si è costituita parte civile difesa dall’avvocato Angelo Coppolino. “Una condanna a 19 anni.

Solo 19 anni. Io sono stata sempre in silenzio perché avevo fiducia nella magistratura. I carabinieri hanno operato con professionalità e tanta umanità. Ma la sentenza della corte d’appello è difficile da accettare. Spero che la Cassazione riveda questa decisione che mi ha lasciato sgomenta. Ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Mia figlia sarebbe ancora viva se quell’uomo avesse avuto un attimo di pietà. Invece nulla. L’ha inseguita colpita più volte. È stata una morte atroce. Come non si può considerare tutto questo” ha aggiunto la donna.