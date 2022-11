Uccise l’amica incinta per strapparle il figlio dal grembo: condannata a morte

La 29enne texana Taylor Rene Parker è stata condannata a morte per l'uccisione di una sua amica incinta: la donna voleva strapparle il figlio dal grembo

Taylor Rene Parker aveva già due figli, ma era stata costretta a rinunciare alla terza gravidanza. Per questo motivo la 29enne texana era diventata ossessionata dalla sua amica Reagan Michelle Simmons-Hancock, in quel momento incinta. La donna decise di uccidere l’amica per strapparle il figlio dal grembo.

Uccide l’amica per strapparle il figlio dal grembo: la storia di Taylor Parker

L’omicidio avvenne nell’ottobre del 2020 quando Taylor colpì l’amica con cento coltellate, come aveva già progettato di fare da qualche mese, per poi finirla con una forte martellata sulla testa. L’obiettivo della texana era quello di uccidere l’amica e rubarle il figlio che aveva in grembo, per poi crescerlo in segreto come se fosse stato suo.

Una volta compiuto l’efferato omicidio, la Parker ha utilizzato un bisturi per aprire la pancia della vittima e portare via il feto. Il bambino, però, morì pochi attimi dopo, mentre sua madre rimase stesa a terra morta dissanguata davanti agli occhi della sua altra figlia di soli 3 anni.

La condanna a morte di Taylor Parker

La Parker, condannata a morte nonostante i tentativi della difese di farla passare per una persona non in grado di intendere e di volere, è stata definita dal tribunale che l’ha giudicata: “Una donna malvagia e senza scrupoli.” La madre della vittima l’ha giudicata come: “Un essere davvero spregevole.”