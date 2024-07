Uccisi in Cisgiordania comandanti locali di Hamas e Brigate al Aqsa

Uccisi in Cisgiordania comandanti locali di Hamas e Brigate al Aqsa

Tulkarem, 23 lug. (askanews) - Funzionari palestinesi hanno riferito che le truppe israeliane hanno ucciso martedì cinque palestinesi, tra cui due donne, in un raid prima dell'alba in un campo profughi nella Cisgiordania occupata. Le morti sono avvenute quando le forze israeliane hanno fatto irruzi...

Tulkarem, 23 lug. (askanews) – Funzionari palestinesi hanno riferito che le truppe israeliane hanno ucciso martedì cinque palestinesi, tra cui due donne, in un raid prima dell’alba in un campo profughi nella Cisgiordania occupata. Le morti sono avvenute quando le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo di Tulkarem, nel nord della Cisgiordania, ha detto all’AFP il capo del comitato popolare, Faisal Salamah. Tra le vittime anche Ashraf Hasan Nafa, il comandante di Hamas nella città di Tulkarem, in Cisgiordania, con lui sarebbe stato ucciso anche Abu Abadhu, il comandante del gruppo locale delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa.

L’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa ha detto che più di 25 veicoli militari, compresi i bulldozer, hanno preso d’assalto il campo, raccogliendo macerie per bloccare i suoi stretti vicoli. La città di Tulkarem è conosciuta come un centro di attività di militanti palestinesi ed è spesso oggetto di raid da parte delle truppe israeliane.