Uccisi in un parcheggio per un paio di scarpe da basket

Uccisi in un parcheggio per un paio di scarpe da basket

Uccisi in un parcheggio per un paio di scarpe da basket

Appuntamento con la morte per un uomo ed una donna del Texas che vengono uccisi in un parcheggio per un paio di scarpe da basket: indagini in corso