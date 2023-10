Uccisi nella loro villa il regista Dariush Mehrjui e la moglie

Dariush Mehrjui, noto regista iraniano, e la moglie Vahideh Mohammadifar, sono stati uccisi nella loro villa. I corpi sono stati trovati dalla figlia di Mehrjui.

Dariush Mehrjui, celebre regista iraniano di 84 anni, e la moglie Vahideh Mahammadifar, sono stati uccisi a coltellate nella loro villa nel comune di Meshkindasht di Karaj, nella provincia di Alborz, un sobborgo a ovest di Teheran. L’aggressione è avvenuta sabato 14 ottobre, come riportato dai media iraniani. I corpi sono stati trovati dalla figlia di Mehrjui. Nessuna conferma ufficiale a proposito della voce circolata sui social secondo cui sarebbero stati decapitati.

Hamid Hadavand, capo della polizia di Alborz, ha comunicato che il o i killer non sono stati ancora identificati. Dariush Mehrjui e la moglie sono stati feriti al collo e in altre parti del corpo. Vahideh Mohammadifar, scrittrice, aveva scritto sui social media che recentemente avevano ricevuto minacce da parte di una persona armata di coltello sorpresa a rubare nella loro casa. Amehrjui era considerato uno dei fondatori della New Wave iraniana dei primi anni ’70 e ha realizzato film che hanno vinto molti premi. La Repubblica islamica negli ultimi quarant’anni ha censurato alcuni dei suoi film, incluso l’ultimo, dal titolo Laminar. I suoi lavori sono stati proiettati con successo in vari festival cinematografici italiani, vincendo anche diversi premi.