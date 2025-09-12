Uccisione di Kirk, il governatore dello Utah: "L'abbiamo preso"

Roma, 12 set. (askanews) – Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha identificato in Tyler Robinson il sospettato arrestato per l’omicidio dell’attivista di destra Charlie Kirk. “L’abbiamo preso” ha dichiarato in una conferenza stampa a Orem, nello Utah, spiegando che un suo familiare ha contattato un amico di famiglia, che a sua volta “ha informato l’ufficio dello sceriffo della contea di Washington che Robinson aveva confessato o lasciato intendere di essere l’autore del delitto”.

Robinson è un 22enne, mentre i media Usa riportano che è stato il padre a consegnarlo alle forze dell’ordine.