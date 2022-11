Nicola Di Rienzo, di 21 anni, è stato ucciso in un giardino pubblico in via Saragat, a Foggia.

L’omicidio è stato confessato da un 17enne che si era presentato spontaneamente in Questura.

Ucciso ai giardini pubblici: confessa un 17enne

Nicola Di Rienzo, 21enne, è stato ucciso in un agguato in un giardino pubblico in via Sagarat, a Foggia. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco. Un 17enne, che si era presentato spontaneamente in Questura, ha confessato l’omicidio. Il minorenne ha ammesso di aver sparato.

“Voleva che io rubassi per lui altrimenti gli avrei dovuto dare 500 euro al mese” ha dichiarato il giovane. Di Rienzo è stato raggiunto da almeno quattro colpi di pistola calibro 22. Il 17enne ha confessato dopo un’ora e mezza di interrogatorio, alla pm Gianna Maria Nanna, spiegando i motivi del suo gesto.

La dinamica dell’omicidio

Il 17enne, incensurato, aveva accettato di incontrare Nicola Di Rienzo, 21enne con precedenti per furto, dopo diversi rifiuti.

Il giovane aveva paura che Di Rienzo lo accoltellasse, per questo si è presentato all’appuntamento armato, con una pistola che, secondo quanto ha raccontato, avrebbe trovato in campagna. I toni durante l’incontro si sono accesi e a quel punto il 17enne gli ha mostrato la pistola per intimorirlo. Di Rienzo avrebbe cercato di prenderla, per cui è nato un inseguimento per un centinaio di metri e il minorenne ha sparato.