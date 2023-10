L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso Ali Qadi, comandante di Hamas che ha condotto l’attacco contro Israele.

Ucciso Ali Qadi, comandante di Hamas dietro l’attacco contro Israele

L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso Ali Qadi, comandante della compagnia di Hamas Nukheba, che ha condotto “l’attacco terroristico alle comunità israeliana a ridosso della Striscia lo scorso sabato“. Secondo quanto riferito dall’intelligence israeliana, Ali Qadi è stato colpito durante uno dei raid compiuti nella notte tra venerdì e sabato nella Striscia di Gaza. L’aviazione israeliana su X ha anche condiviso un video che ritrarrebbe il bombardamento sul presunto edificio in cui si trovava l’obiettivo. L’uomo, sempre secondo quanto riferito da Israele, “nel 2005 fu catturato per l’uccisione e il rapimento di civili israeliani e poi rilasciato nello scambio di prigionieri per il soldato Gilad Shalit“. Si tratta del militare franco-israeliano catturato da un commando palestinese a Kerem Shalom, località israeliana vicina al confine con la Striscia di Gaza e poi rilasciato nell’ottobre 2011.

Ali Qadi è stato ucciso: cosa è successo

Ad individuare Ali Qadi è stato uno sforzo congiunto dello Shin Ben, agenzia di intelligence per gli affari interni dello Stato di Israele, e del direttorato dell’intelligence militare, noto come Aman. Il portavoce militare di Israele ha dichiarato che l’esercito israeliano ha condotto attacchi su “larga scala” su obiettivi di Hamas nella Striscia e ha spiegato che sono stati “uccisi numerosi operativi” di Hamas, tra cui un altro capo, Merad Abu Merad, ritenuto responsabile “per aver diretto i terroristi durante il massacro di sabato scorso“. Il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, ha scritto una lettera al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in cui accusa Israele di “crimini di guerra“. Nella lettera viene accusato Israele di impedire l’ingresso nella Striscia di aiuti umanitari.