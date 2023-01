Tragedia con esito fatale in Calabria, dove un anziano è stato ucciso dalla motozappa mentre arava il suo terreno.

Da quanto si apprende la vittima del terribile incidente agricolo è un 93enne della provincia di Catanzaro. L’uomo, residente nel comune di Botricello, stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una motozappa che stava conducendo.

Ucciso dalla motozappa mentre arava un campo

Il 93enne era alla guida del mezzo con il quale stava dissodando ed arando il terreno. Purtroppo e secondo il racconto dei media locali i soccorsi sono stati del tutto inutili.

Ad allertare le unità di pronto intervento del 118 sarebbero stati alcuni passanti allertati dalle grida della vittima.

L’arrivo dell’eliambulanza e dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti a razzo un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, purtroppo però ogni tentativo di rianimazione è stato inutile e l’uomo è spirato poco dopo a causa dei severi traumi riportati nel terribile incidente. Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Sellia Marina e della Stazione di Botricello che hanno girato il verbale al magistrato di turno.

Alla toga il compito di decidere in ordine ad un eventuale esame autoptico.