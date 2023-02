Mohamed Ibrahim Mansour è stato ucciso a 44 anni a Cassolnovo, in provincia di Pavia.

Il suo corpo è stato bruciato nella sua automobile. Sono stati arrestati i fratelli dell’ex compagna e un cognato, ma sono indagati anche i genitori.

Ucciso e carbonizzato perché voleva l’affidamento della figlia: indagati anche i genitori della ex

Mohamed Ibrahim Mansour, 44 anni, è stato ucciso in un capannone di Cassolnovo, in provincia di Pavia, lo scorso 11 gennaio. Il corpo è stato trovato tre giorni dopo, carbonizzato, dentro la sua auto.

Secondo gli inquirenti, l’omicidio sarebbe stato commesso dai fratelli dell’ex compagna, Massimo e Claudio Rondinelli, e da un cognato, Luigi D’Alessandro. I tre avrebbero compiuto il delitto perché l’uomo voleva l’affidamento della figlia. Gli inquirenti hanno deciso di iscrivere nel registro degli indagati anche i genitori della ex, ma non è stata resa nota l’ipotesi di reato a loro carico. Il 44enne aveva lavorato per la famiglia Rondinelli e avrebbe chiesto loro l’intestazione di un terreno per avere le garanzie economiche per riavere la figlia.

La bambina è in affidamento provvisorio

La bambina si trova in affidamento provvisorio ad una famiglia di un’altra provincia. Lo scorso 11 gennaio, secondo la ricostruzione, è stato possibile scoprire che i tre avevano organizzato un agguato. Sarebbero andati nel capannone dove viveva il 44enne e gli avrebbero sparato tre colpi di fucile e un colpo di pistola. Poi hanno spostato il corpo nell’auto e le hanno dato fuoco, mentre ripulivano la scena del crimine.