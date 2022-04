Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Sono 191 i bambini morti e 349 quelli feriti dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo rende noto l'Ufficio del procuratore generale su Telegram, sottolineando che i dati non sono definitivi in quanto i lavori sono ancora in corso nei luoghi delle ostilità.

Il maggior numero di vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev e Kharkiv.