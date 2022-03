Ucraina: “300 morti in teatro Mariupol”, immagini dopo l’attacco

Milano, 25 mar. (askanews) – Sarebbero 300 le persone morte nell’attacco dell’esercito russo al teatro di Mariupol il 16 marzo, secondo quanto riferiscono oggi le autorità locali ucraine. In centinaia si nascondevano nel bunker per sfuggire ai bombardamenti continui sulla città. Civili, famiglie, come dimostrerebbero queste immagini pubblicate su un canale Telegram (Tpyxa) che diffonde video e news dal campo. Si sente un uomo che dice “Un missile ha colpito il teatro” mentre un gruppo di persone, qualcuna con i bambini in braccio, ricoperte di polvere, esce dall’edificio, fra le macerie.