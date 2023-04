Ucraina: 470 bambini uccisi e 407 dispersi da inizio guerra

Kiev, 17 apr. (Adnkronos) - 470 bambini sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra con la Russia. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale ucraino, aggiungendo che 948 sono i bambini feriti e 407 quelli considerati dispersi.L'ultima uccisione "ieri, quando un ...

Kiev, 17 apr. (Adnkronos) – 470 bambini sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra con la Russia. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale ucraino, aggiungendo che 948 sono i bambini feriti e 407 quelli considerati dispersi.

L'ultima uccisione "ieri, quando un ragazzo di 17 anni è morto a causa di un bombardamento nemico nel distretto di Bashtan, nella regione di Mykolaiv", ha detto l'ufficio del procuratore, sottolineando che i dati forniti non sono definitivi e sono in corso indagini sia nelle aree di conflitto che nei territori occupati e che in quelli liberati.

Secondo il rapporto, fra feriti e uccisi, "i bambini più colpiti sono nell'oblast di Donetsk (451), nell'oblast di Kharkiv (275), nell'oblast di Kiev (127), nell'oblast di Kherson (94), nell'oblast di Zaporizhzhia (89), nell'oblast di Mykolaiv (86), nell'oblast di Chernihiv (68), nell'oblast di Luhansk (66), nell'oblast di Dnipropetrovsk (66)".