Ucraina: 6 soldati russi ottengono visto Francia dopo aver disertato

Parigi, 16 ott. (Adnkronos) – A sei soldati russi fuggiti dalla guerra in Ucraina è stato concesso un visto temporaneo per presentare domanda di asilo politico in Francia, in quello che gli attivisti per i diritti umani descrivono come il primo caso importante di un gruppo di disertori ammesso in un paese dell'Ue.

Secondo un'organizzazione che assiste i disertori russi – scrive il Guardian – gli uomini sono arrivati ​​a Parigi con voli separati negli ultimi mesi, dopo essere inizialmente fuggiti dalla Russia in Kazakistan nel 2022 e nel 2023. "Quando sono atterrato in Francia , è stata la prima volta che ho potuto respirare a pieni polmoni. Ho provato un senso di calma e libertà… il peggio era alle mie spalle", ha detto al Guardian Alexander, un ex soldato a contratto russo che è stato inviato in Ucraina e ha disertato durante l'estate del 2023.

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, decine di migliaia di soldati russi hanno disertato o rifiutato l'ordine di combattere, affermano gli attivisti per i diritti umani e i gruppi che aiutano i soldati a fuggire. Ma l'Occidente è da tempo alle prese con la decisione se accettare o meno i soldati russi che hanno disertato, con domande persistenti sul fatto di trattarli come eroi, potenziali rischi per la sicurezza o criminali di guerra.