Ucraina: 83 interventi di soccorso a Kharkiv, spenti 46 incendi

Milano 27 mar. (Adnkronos) – A Kharkiv, nell'Ucraina orientale, i soccorritori hanno effettuato 83 operazioni per spegnere roghi e smantellare le macerie degli edifici distrutti.

Lo riportano lo State Emergency Service of Ukraine (Ses) e la Direzione principale del Ses nella regione di Kharkiv.

In particolare, i soccorritori di Kharkiv sono usciti a spegnere 46 incendi legati alla combustione di erba secca, foglie, canneti in aree aperte ed ecosistemi naturali. Un uomo di 62 anni è morto in uno di questi incendi nel distretto di Bohodukhiv.