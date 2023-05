Ucraina, a Bakhmut inizia il ritiro della Wagner - Video

Inizia il ritiro di unità della Wagner dalla città di Bakhmut. Lo sostiene in un video diffuso su Telegram il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nel video si vede Prigozhin in piedi accanto a un carro armato stringere la mano a un gruppo di uomini. "Stiamo ritirando le unit&ag...

Inizia il ritiro di unità della Wagner dalla città di Bakhmut. Lo sostiene in un video diffuso su Telegram il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nel video si vede Prigozhin in piedi accanto a un carro armato stringere la mano a un gruppo di uomini. "Stiamo ritirando le unità da Bakhmut – afferma nel video secondo quanti riportano i media ucraini – Entro il primo giugno la maggior parte sarà trasferita nelle retrovie. Stiamo consegnando le postazioni ai militari russi, così come le munizioni, tutto, compresi i pasti".

L'annuncio dell'inizio del ritiro segue quello di Prigozhin secondo cui nella lunga battaglia per la città di Bakhmut, nell'oblast di Donetsk nell'Ucraina orientale. Sia la Russia che le forze ucraine hanno subito enormi perdite e le immagini satellitari della città mostrano l'entità della devastazione lasciata dai combattimenti.

Lo scorso sabato Prigozhin, confermando il completo controllo sulla città dopo più di sette mesi di combattimenti, aveva precisato che i mercenari avrebbero lasciato Bakhmut il 25 "per riposarsi", sottolineando che la città sarebbe stata trasferita sotto il controllo del ministero della Difesa russo.

"Il nemico ha sostituito unità della Wagner nei sobborghi" di Bakhmut "con truppe dell'esercito regolare, all'interno della città le forze Wagner sono ancora presenti", ha scritto su Telegram la vice ministro della Difesa ucraina, Hanna Maliar, secondo la quale le forze di Kiev ancora controllano parte del distretto di Litak nella zona sudoccidentale della città.