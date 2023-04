Ucraina, a Bakhmut si scavano trincee per resistere ai russi

Roma, 11 apr. (askanews) – La Russia continua ad avanzare nell’Ucraina orientale, sta concentrando la sua offensiva in questa zona e le truppe ucraine vicino a Bakhmut si preparano a resistere a un attacco su larga scala costruendo trincee e rifugi.

“Questa è considerata la seconda linea di difesa. C’è una prima linea di difesa e una seconda linea, nel caso in cui il nemico proceda con un assalto pesante, in modo da avere un posto dove ritirarsi e prendere le difese – spiega Andriy, sergente maggiore di plotone delle forze armate ucraine – così salviamo la vita dei nostri ragazzi. Non servono per scappare, non possiamo farlo, ma per difendersi in un luogo preparato”.

“Per prima cosa si mettono travi di legno, che vengono posizionate su sacchi, poi colonne – spiega – la prima fila serve per ammortizzare, poi c’è uno strato di terra di circa 15 cm, poi un altro strato di legno, di nuovo 15-20 cm di terra, un altro strato di legno, e poi bisogna versare più terra possibile sopra. Più terra c’è, più il rifugio resiste”.

Al momento non ci sono piani o proposte per una tregua per la Pasqua ortodossa, il 16 aprile, ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.