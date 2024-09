Ucraina: a 'G7 plus' strategia per sostegno energetico contro rischio inverno 'al buio'

Ucraina: a 'G7 plus' strategia per sostegno energetico contro risch...

New York, 23 set. (Adnkronos) – Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha presieduto oggi a New York con il segretario di Stato Usa Anthony Blinken una riunione del 'G7 Plus', destinata a coordinare gli sforzi degli sull’emergenza energia in Ucraina. Gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine hanno provocato la perdita del 70% della capacità di generazione energetica, e i dati e le informazioni di base, sul tavolo della riunione di questa mattina, hanno prospettato il rischio di un inverno 'al buio'.

Solo negli ultimi sei mesi, l'Ucraina ha infatti perso oltre 9 GW di capacità di generazione a causa di attacchi russi, con quotidiane interruzioni di energia elettrica per 7-10 ore, che, in inverno, potrebbero salire fino a 15-20 ore. Il ministero degli Affari esteri ha siglato un accordo con la Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo (ddl di ratifica adottato dal governo il 30 agosto scorso, ndr) per il ripristino della capacità energetica della società Ukrhydroenergo: un progetto da 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di credito d’aiuto della Cooperazione italiana. Sono in via di definizione, inoltre, le iniziative a valere sui 15 milioni di euro stanziati per le riparazioni delle infrastrutture energetiche, nel quadro del contributo da 140 milioni annunciato a Berlino a giugno.

Le imprese italiane del settore energetico stanno donando materiali, e l’iniziativa Ray of Hope di Enel ha fornito quasi 6.000 pannelli solari fotovoltaici, per una capacità di circa 2 MW. Sforzi concrete, davanti a un'emergenza con cui l'Ucraina è chiamata a fare i conti ogni giorno. Da marzo 2024 gli attacchi russi hanno colpito strutture in 20 delle 24 regioni sotto il controllo ucraino. Sono stati registrati 36 attacchi a impianti di generazione di energia, di cui 25 su centrali termoelettriche in nove regioni, 7 su impianti idroelettrici in cinque regioni, 2 su impianti di energia rinnovabile in una regione. Vi sono stati 101 attacchi su impianti di distribuzione e trasmissione di energia in 17 regioni. Molte strutture energetiche sono state colpite ripetutamente, alcune fino alla distruzione totale.