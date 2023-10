Ucraina, a Kharkiv nasce "Café bontà italiana"

Roma, 4 ott. (askanews) – A Kharkiv nasce il “Café bontà italiana”, una grande cucina che offre gratuitamente centinaia di pasti caldi al giorno alla popolazione ucraina, a chi fugge dalla guerra e ha fame: un piatto di pasta italiana, al sugo di pomodoro, ma anche tante altre pietanze che saranno distribuite con donazioni di beni alimentari da parte di tante aziende del settore food and beverage del nostro Paese, disposte a garantire una volta al mese, fino alla fine della guerra, l’invio di un tir con alimenti che possano donare energia e calore a chi non ha nulla. Questo è uno dei nuovi progetti di solidarietà che garantirà un flusso di trasporto di generi alimentari, organizzato dall’Associazione “Memoria Viva” che – dopo 38 attività umanitarie portate sempre Ucraina dall’inizio del conflitto – torna nei prossimi giorni sul territorio martoriato per continuare a portare non solo solidarietà umana ai civili vittime, ma anche un aiuto materiale e vitale per le popolazioni che ancora soffrono, molto spesso in silenzio, le conseguenze della guerra. Claudia Conte, attivista per i diritti umani è testimone e ambasciatrice della nuova missione umanitaria in Ucraina de La Memoria Viva. “La solidarietà è uno dei volti della pace”, dice.