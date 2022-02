Kiev, 25 feb. (askanews) – Il Radisson Blu Hotel al centro di Kiev, in Ucraina, trasformato in un rifugio per decine di persone mentre le truppe ucraine cercano di arginare l’avanzata dei russi in città.

Si sono accampate alla meno peggio tra corridoi, saloni e hall dell’albergo con materassi, cuscini e coperte messe a terra, con le loro famiglie e gli animali domestici.