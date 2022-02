Ucraina, a Kiev migliaia in fuga in auto dopo le prime esplosioni

Kiev, 24 feb. (askanews) – Migliaia di auto invadono le strade di Kiev dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’inizio delle operazioni militari in Ucraina: molti si mettono in coda per fare rifornimento di carburante e chi può lascia la capitale per recarsi in zone di campagna meno a rischio di bombardamenti.

Alle 4.30 le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale.

All’alba le prime sirene di avvertimento.

(fonte immagini Afp)