Ucraina: a Milano inaugurata in biblioteca Sormani installazione '365 days of war'

(Adnkronos) – Questa mattina, a un anno esatto dall’invasione russa in Ucraina, è stata inaugurata alla biblioteca Sormani di Milano l’installazione '365 days of war', una installazione artistica composta da una catasta di 365 libri bianchi macchiati di rosso, uno per ogni giorno di guerra.

All’inaugurazione era presente l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, che ha deposto il 365esimo libro: un gesto simbolico che ha reso l’opera completa per il primo anno di conflitto, rappresentando inoltre un momento di riflessione sulle conseguenze della guerra.

L’opera, realizzata dai creatori di LibriBianchi, sarà visibile liberamente durante gli orari di apertura della biblioteca.