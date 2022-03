Mykolaiv (Ucraina), 11 mar. (askanews) – Scene terribili della guerra in Ucraina. Nell’obitorio principale di Mykolaiv, città sul Mar Nero fra Cherson e Odessa, che per giorni è stata attaccata dai russi, per i corpi di civili e militari ucraini uccisi rimane spazio solo sul pavimento. I sacchi di plastica con i defunti vengono lasciati fuori, in cortile, in mezzo alla neve.