Ucraina: a P.Chigi riunione Garofoli, Colao, Franco e Giorgetti su golden power**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Riunione a Palazzo Chigi tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, i ministri Daniele Franco, Vittorio Colao e Giancarlo Giorgetti, il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta. Sul tavolo il tema del rafforzamento del golden power.

Alla riunione sono presenti anche il nuovo vicedirettore del Dis Alessandra Guidi, la vice dg dell'Agenzia per la cybersicurezza Nunzia Ciardi. Non si esclude, dunque, che nel corso dell'incontro venga discussa anche la norma, attesa nelle prossime ore, per consentire alle pubbliche amministrazioni di non utilizzare più l’antivirus Kaspersky ed altre piattaforme russe.