Ucraina, accordo sul grano al vertice in Turchia: Corea del Nord riconosce repubbliche filorusse

Mentre è stato raggiunto un accordo sul grano nel vertice tra Mosca, Kiev e l'Onu tenutosi in Turchia, Pyongyang ha riconosciuto le due repubbliche separatiste.

I colloqui tra Russia, Ucraina, Turchia e funzionari delle Nazioni Unite hanno portato ad un accordo per formare un centro di coordinamento a Istanbul per lo sblocco delle esportazioni di grano.

Corea del Nord riconosce repubbliche separatiste

La Corea del Nord ha formalmente riconosciuto l’indipendenza delle due repubbliche popolari separatiste filorusse nell’Ucraina orientale, quelle di Donetsk e di Luhansk.

Si tratta della terza nazione al mondo che lo ha fatto dopo Russia e Siria. La ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son-hui ha inviato le lettere alle sue controparti della Repubblica popolare di Donetsk (Dpr) e della Repubblica popolare di Luhansk (Lpr) informandoli della decisione di Pyongyang “di riconoscere la loro indipendenza” ed esprimendo “la volontà di sviluppare le relazioni da Stato a Stato con quei paesi nell’idea di indipendenza, pace e amicizia“.

Grano, Zelensky: “Progressi da colloqui in Turchia”

“La delegazione ucraina mi ha informato che ci sono dei progressi. Concorderemo i dettagli con il segretario generale delle Nazioni Unite nei prossimi giorni“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito ai colloqui in Turchia per lo sblocco delle esportazioni agricole attraverso il Mar Nero.

“Stiamo compiendo sforzi significativi per ripristinare l’approvvigionamento alimentare del mercato mondiale. E sono grato alle Nazioni Unite e alla Turchia per i loro rispettivi sforzi.

Il successo è necessario non solo al nostro Stato, ma anche, senza esagerare, al mondo intero. Se riusciremo a rimuovere la minaccia russa alla navigazione nel Mar Nero, elimineremo la gravità della crisi alimentare mondiale“, ha aggiunto.

Razzi su Zaporizhzhia: bilancio sale a 14 feriti

Il bilancio dell’attacco russo con razzi contro la città di Zaporizhzhia è salito a 14 ferito. Lo ha riferito il sito Ukrinform citando una nota dell’ufficio della procura generale della città.

Stando al comunicato, i razzi hanno colpito una fabbrica.