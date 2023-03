Ucraina: aeronautica Kiev, 'quando abbatteremo primo aereo si saprà che il Patriot è arrivato'

Kiev, 10 mar. (Adnkronos) - Quando i sistemi missilistici antiaerei Patriot arriveranno in Ucraina, gli ucraini lo scopriranno: ci saranno informazioni sul primo aereo nemico abbattuto. Lo ha dichiarato Yuriy Ignat, portavoce del comando dell'aeronautica delle forze armate ucraine."Non c...

Kiev, 10 mar. (Adnkronos) – Quando i sistemi missilistici antiaerei Patriot arriveranno in Ucraina, gli ucraini lo scopriranno: ci saranno informazioni sul primo aereo nemico abbattuto. Lo ha dichiarato Yuriy Ignat, portavoce del comando dell'aeronautica delle forze armate ucraine.

"Non c'è ancora, non l'ho visto. Quando ci sarà, lo saprete, quando il primo aereo nemico verrà abbattuto", ha detto Ignat parlando durante la maratona informativa nazionale.

In precedenza, il Financial Times aveva riferito che uno dei due sistemi Patriot (precedentemente annunciati da Stati Uniti e Germania) era arrivato in Ucraina, ma non era ancora stato messo in funzione.