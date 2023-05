Ucraina: aeronautica Usa, 'necessari diversi mesi per forniture F-16'

Washington, 23 mag. (Adnkronos) - Ci vorranno "diversi mesi, nella migliore delle ipotesi" per portare i caccia F-16 in Ucraina. Lo ha detto il segretario dell'aeronautica USa Frank Kendall, aggiungendo che molti dettagli su come portare a termine l'operazione "sono ancora a...

Washington, 23 mag. (Adnkronos) – Ci vorranno "diversi mesi, nella migliore delle ipotesi" per portare i caccia F-16 in Ucraina. Lo ha detto il segretario dell'aeronautica USa Frank Kendall, aggiungendo che molti dettagli su come portare a termine l'operazione "sono ancora allo studio".

Si tratterebbe in ogni caso di una tempistica relativamente rapida, dal momento che normalmente ci vogliono più di due anni per addestrare i piloti. Perfino un corso di aggiornamento per un pilota di F-16 che ha abbandonato il jet per un certo periodo può richiedere fino a cinque mesi.

"L'Ucraina rimarrà una nazione indipendente", ha aggiunto Kendall. "Avrà bisogno di una dotazione completa di capacità militari per le sue necessità, quindi è tempo di iniziare a pensare a lungo termine a come potrebbe essere l'esercito e cosa includerà".