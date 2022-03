Ucraina: Aidaa, 'arrivati in Italia 1.500 cani'

Milano 18 mar. (Adnkronos) – "Sono oramai 1.500 i cani arrivati in Italia dall'Ucraina, un migliaio al seguito delle famiglie e circa cinquecento portati in Italia in particolare da diversi allevatori che stanno in maniera non sempre trasparente trasportando decine di cani di razza nel nostro Paese, facendo passare delle vere e proprie compravendite specialmente di cuccioli come dei salvataggi, anche se insieme ai cani vengono portati in Italia gli allevatori ucraini".

Lo denuncia in una nota Aidaa.

"Diversa – sottolinea l'associazione l'associazione italiana in difesa animali e ambiente – la questione per i cani al seguito delle famiglie di sfollati, che devono essere assolutamente fatti visitare da un veterinario e poi registrati presso la Asp veterinaria dove i profughi sono alloggiati". Nei moduli messi a disposizione dalle aziende sanitarie vanno indicati razza, sesso, eventuale microchip e stato vaccinale degli animali.

"La paura maggiore, anche se al momento non vi sono casi segnalati, è che i cani possano avere malattie trasmissibili come la rabbia", spiega Aidaa, invitando le famiglie italiane che ospitano profughi con cani a farli visitare da un veterinario di fiducia e poi di registrarli il prima possibile presso le asp veterinarie territoriali.