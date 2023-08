Ucraina, Aiea a Zaporizhzhia: "Niente esplosivo o mine"

Kiev, 4 ago. (Adnkronos) - Gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, hanno avuto "finalmente" accesso all'impianto nucleare Zaporizhzhia, nel sudest dell'Ucraina, e non hanno trovato esplosivi. Lo ha dichiarato l'Aiea in una nota...

Kiev, 4 ago. (Adnkronos) – Gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, hanno avuto "finalmente" accesso all'impianto nucleare Zaporizhzhia, nel sudest dell'Ucraina, e non hanno trovato esplosivi. Lo ha dichiarato l'Aiea in una nota. "Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) non hanno visto mine o esplosivi sui tetti degli edifici dei reattori dell'Unità 3 e dell'Unità 4 e delle sale turbine", ha affermato l'Aiea. Il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi ha aggiunto: "Accolgo con favore la notizia che agli esperti dell'Aiea è stato finalmente concesso questo ulteriore accesso al sito".