Ucraina: Aiea, 'iniziata missione a Chernobyl'

(Adnkronos) – E' iniziata la missione dell'Aiea presso la centrale nucleare di Chernobyl. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi. "L'Aiea continua a espandere la sua presenza in Ucraina – ha scritto su Twitter il numero uno dell'organizzazione – Oggi ho lanciato la missione di supporto e assistenza dell'Aiea a Chernobyl. I nostri esperti rimarranno in tutte le centrali nucleari ucraine per fornire assistenza vitale nel garantire la sicurezza nucleare durante questi tempi estremamente difficili".

Ieri l'Aiea aveva annunciato l'estensione della sua missione in tutte le centrali nucleari ucraine per fornire "assistenza nel garantire la sicurezza nucleare". Il ministero dell'Energia ucraino ha accolto con favore l'iniziativa: come ha affermato il ministro Herman Galushchenko, la presenza dei rappresentanti dell'organizzazione in tutte le centrali nucleari ucraine consentirà di "valutare dall'interno tutti i pericoli e le minacce alla sicurezza nucleare e radioattiva dovute alle azioni militari della Russia".