Ucraina: al numero verde 1500 ministero Salute informazioni anche in lingua

Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) – Al numero verde di pubblica utilità del ministero della Salute, il 1500, risponderanno ora anche operatori in lingua ucraina per dare tutte le informazioni relative all'accoglienza e alle necessità sanitarie. Sono anche disponibili i numeri verdi delle Regioni, oppure – ricorda il ministero della Salute – ci si può anche recare di persona presso il presidio sanitario Asl più vicino.

Il dipartimento della Protezione Civile e il ministero dell’Interno hanno elaborato una scheda, 'Benvenuto in Italia', dedicata proprio a chi arriva nel nostro Paese dall'Ucraina.

'Benvenuto in Italia' – dettaglia il ministero – è disponibile in ucraino, russo, italiano e inglese, e informa su quali sono gli obblighi sanitari da rispettare per far fronte alla pandemia, a chi rivolgersi per usufruire di un alloggio, come regolarizzare la propria posizione in Italia.