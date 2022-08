Ucraina, al teatro di Mykolaiv si torna in scena in un bunker

Mykolaiv (Ucraina), 26 ago. (askanews) – Al teatro di Mykolaiv si torna in scena per la prima volta dall’invasione russa. Una compagnia ucraina ha allestito un palcoscenico all’interno di un bunker, dove il pubblico ha assistito alla prima opera in tempo di guerra.

“Dobbiamo avere questo spazio teatrale per combattere sul fronte culturale per le persone che sono rimaste a Mykolaiv”, ha detto il direttore artistico Artem Svystun, direttore artistico.

Ci sono voluti due mesi per trasformare un bunker in una sala con 35 posti in cui si assiste ad opere teatrali a 4 metri sotto il livello del suolo. Il teatro sotterraneo è stato realizzato grazie ad una fondazione europea.